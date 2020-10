GAMEMASTER: inizia la pre-produzione del reality

GAMEMASTER, il nuovo reality show di Esport sponsorizzato da AMD , ha avuto il via libera per iniziare la pre-produzione a novembre. La produzione, prevista per il debutto sui principali servizi di streaming all’inizio del 2021, è stata ritardata di poco più di otto mesi a causa della pandemia COVID-19 .

La serie di nove episodi includerà 12 dilettanti di Esport che competono contro altri in una competizione in stile olimpico che abbraccia 24 principali videogiochi su varie piattaforme. Con un premio finale in denaro di $ 100K USD, la competizione di realtà cercherà “i preferiti dai fan, nemici mortali, giochi fantastici, attrezzatura fantastica e un pubblico straordinario, il tutto in una ricerca per scoprire l’unico vero ‘GameMaster'”. Wil Wheaton di Star Trek Next Generation e Big Bang Theory fungeranno da host.

A causa del cambiamento delle date di produzione e delle tempistiche, almeno un’apertura del cast è venuta alla luce e deve essere riempita. Per completare il cast, a novembre sarà ospitato un Twitch Casting Call tramite il canale Twitch di GAMEMASTER. Questi dettagli saranno pubblicati nel prossimo futuro su gamemaster.tv.

Successivamente, il cast nella sua interezza sarà annunciato nel gennaio 2021.