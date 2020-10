Team Vitality e Renault creano una nuova struttura

Il Team Vitality insieme al partner di lunga data del Gruppo Renault hanno creato una nuova struttura di formazione all’interno dello Stade de France. La nuova struttura è stata allestita allo scopo di addestrare i concorrenti del Team, con spazio per ospitare fino a tre squadre contemporaneamente.

Come espansione della sua partnership in corso, Renault ha aggiunto il suo nome alla struttura, soprannominata “Renault V. Performance”. Il Team Vitality avrà anche accesso allo stabilimento Renault Sport Racing di Enstone, in Inghilterra, dove Renault fornirà la sua esperienza all’organizzazione sotto forma di bootcamp di formazione.

Renault è partner del Team da diversi anni, servendo come sponsor del titolo per i team Rocket League e F1 dell’organizzazione che competono con il nome Renault Vitality.

L’anno scorso, il Team Vitality ha istituito una struttura separata a Parigi, denominata V-HIVE, che funge da quartier generale e dispone di spazi a disposizione del pubblico per attività di coinvolgimento della comunità.