Ghost of Tsushima: il gioco girerà a 60 fps su PS5

La grafica, si sa, non è tutto, ma indubbiamente, quando c’è, dà una bella mano, anche e soprattutto nel caso di un gioco come Ghost of Tsushima (qui la nostra recensione), l’open world di Sucker Punch uscito questa estate in esclusiva per PlayStation 4. Il titolo si è rivelato un grande successo di critica, e si è guadagnato l’apprezzamento di tanti, tantissimi giocatori in giro per il mondo, e ora si prepara a sbarcare su PlayStation 5 con un nuovo frame rate migliorato.

Sony Interactive Entertainment e Sucker Punch hanno infatti comunicato che faranno leva sulla funzionalità Game Boost della nuovissima console next-gen per far girare Ghost of Tsushima a 60 frame per secondo. Inoltre, su PS5, ci saranno anche tempi di caricamento estremamente ridotti:

“I possessori di PlayStation 5 che giocheranno con il Game Boost vedranno un’opzione aggiuntiva che permette di alzare il frame rate a 60 fps, e anche se la velocità di caricamento su PlayStation 4 è già grandiosa, aspettate solo di vedere come sarà su PlayStation 5!”



Infine Sucker Punch ha confermato che, come da standard per tutti i titoli che dalla current-gen passeranno alla next-gen, tutti i salvataggi di Ghost of Tsushima fatti su PS4 potranno essere portati anche su PS5.

Il gioco è attualmente disponibile in esclusiva per PlayStation 4, e sarà giocabile su PlayStation 5 fin dal day-one ossia, in Europa, il 19 novembre. Per ulteriori aggiornamenti rimanete sempre con noi!