Dota 2: The international 10 raggiunge il montepremi di 40 milioni di dollari

Il celebre MOBA sviluppato da Valve. Dota 2, ha raggiunto un altro incredibile traguardo. Dopo aver raggiunto la soglia dei 35 milioni di dollari, il montepremi del torneo più importante del titolo ha raggiunto l’assurda quota di ben 40 milioni di dollari.

Parliamo del The International 10, la competizione di punta di Dota 2. Per chi non lo sapesse, i ricavi per il premio finale vengono raccolti grazie all’acquisto del Battle Pass da parte della community. Ciò vuol dire che gran parte dell’evento è finanziato dai giocatori stessi.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale dell’opera interattiva, che ha ovviamente ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’incredibile valore.