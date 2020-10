Borderlands 3: torna il Bloody Harvest

A più di un anno dalla sua uscita, Borderlands 3 è ancora un gioco in grado di emozionare i suoi fan e di deliziarli con nuovi contenuti. Il titolo sparatutto RPG di Gearbox Software, oltre ad aver venduto benissimo, sta infatti ricevendo un forte supporto post lancio, con numerosi DLC e nuove modalità che vengono introdotte progressivamente. Tra le tante novità in cantiere (tra cui una modalità “Corsa agli armamenti” che promette di “cambiare tutto”) ce n’è una anche per il mese di ottobre che i fan gradiranno moltissimo.

In vista della notte di Halloween, la festa più spaventosa dell’anno, Gearbox ha infatti pensato di riproporre l’apprezzato evento Bloody Harvest, che tanto successo aveva riscosso lo scorso anno, e che sarà giocabile per tutto il mese di ottobre, e fino al 5 novembre! Per accedervi vi basterà parlare con Maurice e cominciare a dare la caccia ai fantasmi! Quando porterete abbastanza Hecktoplasm collezionabili a Maurice, potrete aprire i portali dell’Inferno e affrontare di nuovo Capitano Haunt, con le sue schiere di non-morti.

Qui sotto potete vedere il trailer del ritorno del Bloody Harvest. Vi ricordiamo che Borderlands 3 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC (anche via Steam) e Google Stadia, mentre le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono già state annunciate da 2K Games e Gearbox Software.