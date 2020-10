Dr. Stone: arriva il promo della seconda stagione

Tra i grandi successi recenti del settimanale Weekly Shonen Jump di Shueisha c’è sicuramente Dr. Stone. Il manga di Boichi e Riichirou Inagaki, serializzato a partire dal 2017, ha avuto il suo adattamento anime nel 2019, con una prima stagione di grande successo che è stata trasmessa anche su Crunchyroll e Funimation.

Con la seconda stagione dell’anime prevista all’esordio nel gennaio 2021, l’account Twitter ufficiale della serie ha condiviso un video promozionale che inizia a mostrarci qualche scena dei futuri episodi, e a darci qualche anticipazione. Poco infatti si sa di che cosa questa seconda stagione abbia in serbo per gli appassionati, al di là del titolo, Dr. Stone: Stone Wars.

Di sicuro ritornerà lo staff della serie originale, capitanato dal regista Shinya Iino (Black Bullet, Made in Abyss), con Yuichiro Kido (Blue Exorcist: Kyoto Saga) agli script e Yuuko Iwasa (Detective Conan: Zero the Enforcer) al character design. Le musiche saranno di nuovo curate da Tatsuya Kato (WorldEnd), Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales) e Yuki Kanesaka (Blood Blockade Battlefront & Beyond).

Tornerà anche il cast, composto da Yusuke Kobayashi (Re:Zero, Fire Force, The Seven Deadly Sins) nel ruolo di Senku Ishigami, Makoto Furukawa (One-Punch Man, Demon Slayer, Moriarty the Patriot) in quello di Taiju Oki, Kana Ichinose (Fairy Gone, Golden Kamuy) nella parte di Yuzuriha Ogawa e Yuichi Nakamura (Fairy Tail, One-Punch Man, Jujutsu Kaisen) in quella di Tsukasa Shishio.

Nell’attesa di tornare a vivere le avventure di Dr. Stone godetevi dunque questo breve video promozionale!