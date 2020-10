AMD RX 6000: i benchmark sono quasi al livello della RTX 3080

La nuova gamma di schede video targate AMD, le RX 6000, sono quasi alle porte e disponibili per tutti coloro che sono pronti ad acquistarle. Certamente, la potenza offerta da queste ultime non raggiunge lo stesso livello delle nuove RTX 3080 di casa Nvidia, ma ci sono molto vicine. La notizia arriva subito dopo l’annuncio delle CPU Ryzen 5000 di pochi giorni fa, durante l’evento digitale presentato dalla società stessa sui propri canali autorizzati.

Infatti, dati i risultati dei benchmark delle AMD RX 6000, possiamo notare come i valori riportati siano molto simili tra i due competitor. Anzi, in alcuni test è possibile vedere come la GPU opposta alle riesca addirittura a superare il numero di frame al secondo medi ottenuti. Ad esempio, in Borderlands 3 la scheda Ampere di AMD riesce a superare la 3080, mentre con Gears 5 è sotto di pochissimi FPS.

Indubbiamente, se il prezzo è minore resta un’opzione più che valida per i PC gamer che vogliono potenziare le proprie macchine da gioco. Per ulteriori informazioni concernenti l’annuncio della data d’uscita delle schede video di nuova generazione, vi invitiamo a dare un’occhiata al sito ufficiale della corporazione e a tutti i loro account social.