Blue Eye Samurai: annunciato il nuovo anime Netflix

Che Netflix stia investendo in modo importante sugli anime non è più un segreto ormai, e il colosso dello streaming sembra essere diventato molto competitivo su questo fronte, cominciando a produrre anche le sue serie originali (rivaleggiando così con altri servizi streaming come Crunchyroll e Funimation), come ad esempio Blue Eye Samurai, che è stato annunciato soltanto ieri.

Poco o nulla, in realtà, è stato rivelato su questa nuova serie, creata dallo sceneggiatore Michael Green (noto per film come Logan – The Wolverine e Blade Runner 2049 o serie tv del livello di Smallville, Heroes e American Gods) in collaborazione con Amber Noizumi, che dovrebbe ruotare attorno a un samurai di razza mista che viaggia nel Giappone del periodo Edo in cerca di vendetta. A proposito del progetto, i creatori hanno dichiarato:

“La nostra storia è un’avventura straordinaria che ha luogo 400 anni fa, e tuttavia parla del momento presente e la sua ispirazione è profondamente personale. Siamo grati per la passione di Netflix per questa storia e per la loro visione di una sofisticata tragedia animata”



Stando alle prime dichiarazioni, Netflix ha intenzione di coinvolgere in questo progetto molte guest stars tra cui spiccano i nomi di George Takei (il celeberrimo Hikaru Sulu della serie Star Trek), Masi Oka (l’Hiro Nakamura di Heroes), Randall Park (The Interview) e Maya Erskine (Beats, PEN15).

Dopo il successo di serie come Castelvania, Beastars e Baki, l’annuncio di nuovi progetti come Spriggan o Godzilla Singular Point e l’approdo sulla piattaforma di alcuni dei titoli più noti e di successo della storia anime come Neon Genesis Evangelion, JoJo Bizarre Adventures, e L’attacco dei giganti, Blue Eyes Samurai sarà l’ennesimo prodotto di un matrimonio di successo tra Netflix e l’animazione giapponese.

Per tutte le novità su questo progetto, continuate a seguirci!