Sonic Adventure 3 potrebbe arrivare nel 2021

La serie Adventure ha segnato una svolta importante nella saga del riccio blu, che ha visto per la prima volta la trasposizione del suo mondo da 2D a 3D (In futuro, dividendo anche la serie in Classica e Moderna). Con il tempo i fan hanno imparato, dopo varie peripezie, ad apprezzare entrambi gli stili di gioco, nonostante, sotto un aspetto qualitativo, la critica abbia accolto in maniera altalenante i titoli in 3D. Dopo Sonic Mania, che ha placato la sete di un “ritorno alle origini” nei fan, SEGA sembra pronta a fare grandi cose per il 30° anniversario di Sonic, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo, e, nonostante non si abbiano ancora informazioni certe, alcuni strani indizi trovati negli ultimi tweet della compagnia, fanno pensare ad un ipotetico Sonic Adventure 3.

Mathematically speaking, Sonic is aesthetically pleasing. pic.twitter.com/jFdWn8XOvr — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) October 7, 2020



Se così fosse, questo segnerebbe una grossa svolta per la saga, non solo perchè i fan attendono da tempo un terzo capitolo della serie Adventure, ma anche per l’importanza del ruolo che questo ipotetico titolo occuperà nel panorama del mondo videoludico. In breve, si potrebbe dire che Sonic Adventure 3 rappresenta per Sonic, quello che Half-life 3 rappresenta per Half-Life.

Sfortunatamente però, non possiamo smentire ma neanche confermare queste voci, considerando anche che gli indizi lasciati nel tweet di sega potrebbero riferirsi a qualsiasi altra cosa, come già è accaduto in passato quando, un altro messaggio simile venne interpretato dai fan come la data di annuncio di un altro gioco della serie, mentre invece, si rivelò essere la data di uscita di un altro episodio della webserie “Team Sonic Racing Overdrive”.

Per il momento, tutto è possibile e solo il tempo potrà confermare (o smentire) queste voci.