Undungeon Arena: trailer con data d’uscita

Nei giorni scorsi il publisher tinyBuild e gli sviluppatori di Laughung Machines hanno annunciato la data d’uscita di Undungeon Arena, roguelite ambientato nell’universo di Undongeon: sarà disponibili su Steam dal 29 ottobre.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Il gioco in questione è un capitolo a se stante rispetto ad Undungeon, che uscirà sempre durante il quarto trimestre di questo 2020, ma che ancora non ha una data ufficiale.

Queste le caratteristiche di Undungeon Arena attraverso la pagina Steam:

Diventa un gladiatore spaziale: combina attacchi a distanza e corpo a corpo e scegli attentamente le tue tattiche mentre personalizzi il tuo stile di combattimento;

Gareggia per il divertimento della folla: supera ondate sempre più forti di combattenti nell’arena per guadagnare il titolo di campione;

Guadagna monete e scambiale: gli astuti mercanti scambieranno volentieri le tue sanguinose ricompense con potenti attrezzi;

Gioca nei panni di un’entità antica: Marduk è ora disponibile! Smantella i tuoi nemici sferrando colpi a lunga distanza senza farli avvicinare.

STORIA

Riprendi i tuoi sensi in una dimensione sconosciuta solo per ricevere l’invito a partecipare ad un sanguinoso divertimento in un’arena vicina. Perché sei qui? Chi è la mente dietro questi giochi raccapriccianti e violenti? E soprattutto, riuscirai a sopravvivere?

STILE D’ARTE SPLENDIDO

La pixel art sbalorditiva e le animazioni realizzate a mano ti immergeranno in un fantastico mondo di fantascienza pieno di abitanti bizzarri e creature straordinarie (e spesso estremamente pericolose).