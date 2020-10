Nippon Marathon 2: nuovo personaggio e custom skin

In questi giorni vi abbiamo parlato di Nippon Marathon 2, titolo di gare un po’ folli un sviluppo da parte Onion Soup, e seguito di quel primo capitolo uscito nel 2018. La campagna Kickstarter continua ad andare avanti e, a 18 giorni dal termine, è stato superato il 50% (su circa 35 mila euro posto come primo goal).

Nell’ultimo aggiornamento postato dagli sviluppatori, veniamo a sapere che è stato introdotto un nuovo personaggio, Jiji LeRoux, accompagnata dal suo cane Kiki, e viene fatto sapere che nello shop in game sarà possibile prendere skin per personalizzare il proprio personaggio. Non sono previste microtransazioni, ma in futuro l’idea è quella di introdurre nuovi personaggi e piste attraverso DLC.

Qui sotto potete vedere gli ultimi video pubblicati dagli sviluppatori proprio inerenti a questi argomenti di Nippon Marathon 2.