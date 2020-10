Love Live School Idol Festival: annunciato per PS4

Oggi Square Enix ha fatto un annuncio a sorpresa che sicuramente piacerà a molti fan degli anime: è stato svelato Love Live School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ Wai-Wai!Home Meeting!! (questo il titolo completo) per PlayStation 4, anche per il mercato occidentale.

Insieme all’annuncio è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che viene accompagnato dalla descrizione di un “rhythm game in cui puoi goderti esibizioni dal vivo di μ’s, Aqours e Saint Snow su un grande schermo.” Oltretutto è stato aperto anche il sito ufficiale. Al momento non c’è una data ufficiale di rilascio per Love Live School Idol Festival.