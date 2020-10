Hello Neighbor 2: un teaser per l’alpha 1.5

In queste ultime ore, tinyBuild ha rilasciato un breve teaser trailer della fase alpha 1.5, in arrivo per Hello Neighbor 2 (qui la nostra anteprima di luglio). Qui sotto potete vedere tutti i miglioramenti che arriveranno rispetto all’alpha 1, direttamente dalla pagina Steam del gioco.

Rielaborata la casa principale : aggiunte più interazioni e interessanti opportunità per il giocatore nell’attraversare la casa

: aggiunte più interazioni e interessanti opportunità per il giocatore nell’attraversare la casa Rielaborata l’IA : il comportamento dell’Ospite è ora più complesso, con un ciclo (pianificazione) più coerente

: il comportamento dell’Ospite è ora più complesso, con un ciclo (pianificazione) più coerente Open world migliorato – ti abbiamo sentito forte e chiaro – è bello avere un mondo aperto, ma deve esserci un motivo per esplorarlo. Questa è la prima iterazione dell’open world migliorato, con alcuni enigmi sfrontati e altri che arriveranno nelle future versioni del gioco.

– ti abbiamo sentito forte e chiaro – è bello avere un mondo aperto, ma deve esserci un motivo per esplorarlo. Questa è la prima iterazione dell’open world migliorato, con alcuni enigmi sfrontati e altri che arriveranno nelle future versioni del gioco. Più tradizione! La nuova intro e il finale amplieranno la tradizione dell’universo di Hello Neighbor. Tuttavia, non possiamo promettere che riceverai più risposte che domande.

La nuova intro e il finale amplieranno la tradizione dell’universo di Hello Neighbor. Tuttavia, non possiamo promettere che riceverai più risposte che domande. Meccanica migliorata : la fune e il nastro trasportatore sono ora implementati come parti più integranti del gameplay

: la fune e il nastro trasportatore sono ora implementati come parti più integranti del gameplay Design dei livelli rielaborato : ora è più facile per i nuovi giocatori entrare nel gioco e comprendere l’obiettivo. Questa rielaborazione ha lo scopo di rendere il gioco più accessibile ai nuovi giocatori pur rimanendo misterioso e stimolante

: ora è più facile per i nuovi giocatori entrare nel gioco e comprendere l’obiettivo. Questa rielaborazione ha lo scopo di rendere il gioco più accessibile ai nuovi giocatori pur rimanendo misterioso e stimolante Halloween sta arrivando! Stiamo preparando uno speciale puzzle di Halloween e altri scherzetti (e dolcetti)

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che l’uscita di Hello Neighbor 2 è prevista per il 2021, ma ancora non è stato stabilito il giorno preciso.