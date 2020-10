Annunciata la data d’uscita di Guilty Gear Strive

Nel corso delle recenti ore, Arc System Works, autori già del famoso Dragon Ball FighterZ, hanno condiviso in rete alcune informazioni legate a Guilty Gear Strive. Ebbene, la compagnia ha fatto sapere la data d’uscita dedicata al prodotto, che arriverà sul mercato a partire dal 9 aprile 2021 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Inoltre, per chi acquisterà la Deluxe o l’Ultimate Edition avrà diritto ad un Accesso Anticipato, potendo difatti accedere all’opera già dal 6 dello stesso mese.

Come se le sorprese fossero finite, l’azienda per l’occasione ha anche annunciato un nuovo personaggio: Giovanna, grazie al quale possiamo vedere in azione il character dal trailer pubblicato recentemente in rete. Di seguito, vi proponiamo la lista dei personaggi presenti nel titolo:

Sol Badguy Ky Kiske May Axl Low Faust Chipp Zanuff Potemkin Millia Rage Zato-1 Ramlethal Valentine Leo Whitefang Nagoriyuki Giovanna Anji Mito

Però, vi ricordiamo che deve essere svelato ancora un altro personaggio, quindi in totale i lottatori saranno 15 in Guilty Gear Strive. Ecco la descrizione del titolo: