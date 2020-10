Bravely Default II: Square Enix svelerà nuove informazioni molto presto, pubblicato un artwork

Square Enix non ha tutt’ora rivelato nulla di concreto per quanto riguarda Bravely Default II sulla sua data d’uscita, secondo capitolo dell’iconica saga. Ebbene, secondo quanto annunciato dalla compagnia, riceveremo nuove informazioni dall’azienda molto presto, non meglio specificando del giorno o della data. Questo annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Twitter del gioco proprio per sfruttare l’occasione dell’ottavo anniversario dedicato al primo capitolo, uscito originariamente su Nintendo 3DS nel 2012.

Inoltre, Square Enix non ha solo svelato che arriveranno nuovi dettagli sul titolo molto presto, ma anche pubblicato uno splendido artwork, disegnato da Naoki Ikushima, artista molto conosciuto per aver contribuito al primo capitolo della serie ed anche in Octopath Traveler. Infine, ci teniamo a ricordare che Bravely Default II è atteso dai giocatori per il 2020 su Nintendo Switch.