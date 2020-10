Indivisible: stop alla produzione da parte di 505 Games

505 Games ha purtroppo annunciato lo stop della produzione di Indivisible con l’ultimo aggiornamento per la versione Nintendo Switch. Tale versione è difatti l’ultima da aggiornare e l’update sarà disponibile il 13 ottobre.

Il messaggio di 505 Games inoltre avverte che le ricompense ai backer di IndieGoGo non saranno aggiunte in alcun modo al gioco ma, la statua di Ajna, sarà disponibile e informazioni a riguardo arriveranno presto.

Purtroppo, lo stop alla produzione arriva principalmente dalla chiusura di Lab Zero, questo dovuto al grande numero di impiegati che hanno lasciato lo studio. Tutti questi numeri sono dovuti alle accuse al designer Mike Zaimont per ambiente di lavoro tossico e comportamento scorretto nei confronti dei suoi dipendenti.

L’accusato ha poi dichiarato che avrebbe fatto un passo indietro, in merito alle accuse ricevute ma, poco dopo, ha fatto presente di aver cambiato idea ed è stato allora che i dipendenti hanno iniziato a lasciare lo studio. Indivisible comunque, non verrà eliminato da alcuno store digitale perlomeno e, se foste interessati al gioco di successo, potrete giocarlo su PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac, PC e Nintendo Switch.