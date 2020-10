Baldur’s Gate 3: Larian Studios chiede personaggi più interessanti

Larian Studios sta lavorando duro sul proprio titolo Baldur’s Gate 3 che, ricordiamo, è uscito pochi giorni fa ottenendo un ottimo successo, pur essendo stato lanciato in Accesso Anticipato sulla piattaforma Valve.

Per quanto le ore di contenuti si attestino, a detta di Larian stessa, attorno alle 20-25 ore di gioco (tenendo a mente che è presente solo il primo atto della storia), la crezione del personaggio è al quanto completa, nella sua build finale probabilmente e, sicuramente complessa dal punto di vista di elementi disponibili.

Proprio in queste ore, lo studio di sviluppo ha potuto analizzare, tramite un tool di sviluppo, i vari personaggi creati e crearne uno nuovo con le “scelte medie” degli utenti. Ciò che tali dati hanno creato è ciò che potete trovare in calce a questa notizia. Si tratta, in tutto e per tutto, di un personaggio standard, senza alcun tratto particolare. Qui sotto il messaggio di Larian Studios.

Congratulazioni, avete praticamente creato il tipico Vault Dweller. Ma che diavolo ragazzi. Vi abbiamo dato occhi demoniaci, corna e addirittura code. Siamo piuttosto delusi. Sbizarritevi, abbiamo lavorato tanto per questo.

Sicuramente c’è da lavorare sotto questo aspetto da parte dei giocatori, i quali possono sicuramente fare di più nella crezione dei propri personaggi, qualora lo desiderassero. Inoltre, lo studio ha anche rilasciato un nuovo hotfix che dovrebbe riparare alcune criticità all’interno di Baldur’s Gate 3, come l’importante oggetto s di missione che scompare dopo la morte di Gale, l’errore derivante dagli oggetti rbubati, crash su specifici punti e altro ancora, come potete vedere qui.