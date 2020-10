Cartoons on the Bay Digital si terrà a dicembre

Rai ha appena annunciato l’arrivo della primissima edizione digitale del celebre festival italiano dedicato al mondo dell’animazione. Parliamo del Cartoons on the Bay Digital, organizzato da Rai Com, in collaborazione con Rai Play, Rai Ragazzi e Rai Radio.

Come di consueto, verranno mostrate anteprime, retrospettive, tavole rotonde, masterclass con gli esponenti dell’evento e molto altro! Ovviamente, non mancheranno i Pulcinella Awards, i quali verranno assegnati nella fase finale dello show. Ricordiamo che l’inizio della trasmissione è fissato per il 18 dicembre e perdurerà fino al 20 dello stesso mese.

Abitualmente, il Cartoons on the Bay è solito essere svolto in loco, tuttavia l’avvento della pandemia del COVID-19 ha dovuto costringere un cambio di rotta sulla sua fruizione. Non è un caso raro, visto che già altre fiere sul suolo nazionale hanno già adottato una virata simile, come il Lucca Changes.

Al momento, è stato confermato che il luogo da cui verrà presentato l’intero programma del Cartoons on the Bay Digital è presso la prestigiosa sala A di Rai Radio, nella città di Roma.

Per ulteriori informazioni concernenti lo svolgimento dello streaming ed i vari panel, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dedicata. E voi, siete pronti a tornare a vedere uno degli spettacoli migliori italiani dedicati al mondo dell’entertainment?