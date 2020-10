Skinz.gg lancia una società di salute e benessere per i gamer

Skinz.gg, una società di salute e benessere per giocatori di videogiochi amatoriali e professionisti, ha lanciato una varietà di prodotti progettati per aiutare i giocatori a massimizzare le prestazioni.

L’azienda con sede a Los Angeles si considera un marchio di lifestyle che offre un’ampia varietà di prodotti e servizi per i giocatori di videogiochi di tutti i livelli. Oggi, con questo lancio, Skinz.gg rende ora disponibili prodotti integrativi che “affrontano le aree chiave che influiscono sulle prestazioni dei giocatori, tra cui energia, concentrazione, dolore e sonno”.

Inoltre, la società prevede di aggiungere altre offerte per i giocatori come una bacheca di lavoro, dove trovare borse di studio per gli Esport e altro ancora.

La creazione dell’azienda nasce dalle menti dei co-fondatori Natalia Sokolova, imprenditrice di seconda generazione ed ex modella, e Gary Kleinman fondatore della Rete WHAM, un canale di contenuti creativi di giochi ed Esport. Oltre ad essere co-fondatori, Sokolova servirà come CEO di Skinz.gg e Kleinman come presidente.

Skinz.gg è l’unica azienda che crea prodotti appositamente formulati per promuovere la salute e il benessere dei videogiocatori che alimentano le loro prestazioni. La nostra azienda si trova all’incrocio tra integratori alimentari e videogiochi, che complessivamente rappresentano mezzo trilione di dollari o più di spesa globale ogni anno. Skinz.gg ha un impatto sull’intero mercato dei videogiochi; i nostri prodotti e servizi sono utilizzati da ogni tipo di giocatore di videogiochi, dal professionista al casual, e in ogni tipo di genere e dispositivo di gioco

Inoltre, l’azienda ha collaborato con alcuni membri della comunità medica, guidati dal Chief Medical Officer dell’azienda, il dottor Corey J. Csakai. La sua missione è guidare l’uso del prodotto dell’azienda, stabilire le migliori pratiche per la prevenzione degli infortuni e garantire che i giocatori comprendano esattamente come queste attività influenzano il loro corpo.

Sono un giocatore, quindi ho una conoscenza di prima mano di come influisce sul mio corpo. Sono entusiasta di far parte del team di Skinz.gg che sta lavorando per sviluppare prodotti e best practice che prevengono e curano gli infortuni specifici dei videogiochi. Questi includono tutto, dal modo in cui determinati prodotti interagiscono con il corpo, a come i movimenti delle mani e la seduta impropria possono portare a problemi di salute durante il gioco.

Sokolova crede che avere l’aiuto della comunità medica e il loro aiuto, oltre ad avere a bordo il Dr. Csakai, darà all’azienda la legittimità di cui ha bisogno per avere successo.

Skinz.gg farà affidamento sulla sua connessione medica come uno dei suoi strumenti di marketing più forti. Tuttavia, hanno un piano di gioco in termini di altre vie di marketing e attivazioni che coinvolgono alcuni mezzi familiari, inclusa l’aggiunta di alcuni influencer ai ranghi.

Per quanto riguarda le relazioni pubbliche e i social media, Kleinman ritiene che questo sia un settore in cui l’azienda può brillare.

Mentre molte aziende e settori di attività sono stati duramente colpiti dalla pandemia COVID-19, al punto che alcune delle più grandi aziende del mondo hanno dovuto chiudere negozi e licenziare dipendenti, Esport e giochi sembrano resistere meglio alla pandemia rispetto alla maggior parte.

Le vendite di videogiochi negli Stati Uniti durante il mese di agosto sono aumentate del 37% anno su anno a 3,3 miliardi di dollari, secondo la società di ricerche di mercato americana NPD Group. Questo mostra che ci sono più persone che giocano a più giochi e, in definitiva, più persone con ferite fastidiose a vari livelli.