Le finali dei Worlds di League of Legends consentiranno il pubblico dal vivo

L’ operatore di Esport cinese di League of Legends TJ Sports ha annunciato sabato che la finale dei Worlds di League of Legends 2020 consentirà al pubblico dal vivo allo stadio di calcio di Pudong il 31 ottobre. TJ Sports consentirà a 6.312 persone di partecipare all’evento, con una distanza netta tra ogni posto a causa delle restrizioni di allontanamento sociale previste dal COVID-19 di Shanghai.

I biglietti saranno gratuiti e distribuiti in modo casuale a coloro che si registrano online. Al fine di mantenere l’equità nella distribuzione e prevenire problemi di scalping, tutti i membri del pubblico dovranno registrarsi dal 12 al 14 ottobre online utilizzando le loro carte d’identità cinesi con il loro nome completo, oltre a ulteriori informazioni personali, come un account QQ e numero di telefono. I cittadini non cinesi dovranno utilizzare il passaporto.

Il processo di distribuzione di questi biglietti sarà gestito da Riot Games il 15 ottobre e supervisionato dall’ufficio notarile di Shanghai Jingan. TJ Sports annuncerà i risultati della distribuzione il 16 ottobre tramite il sito ufficiale di League of Legends . I membri del pubblico selezionato avranno una settimana per confermare la qualificazione e pagare un acconto.

Esistono tre tipi di deposito in base alla posizione nello stadio: ¥ 500 RMB ($ 75 USD), ¥ 1K ($ 150) e ¥ 1,5K ($ 225), rispettivamente. Tutti i depositi verranno restituiti ai membri del pubblico che hanno ricevuto i biglietti dopo la finale dei Mondiali 2020 e, se il titolare del biglietto non dovesse partecipare all’evento, i depositi saranno donati alle organizzazioni di beneficenza locali.

I biglietti fisici non saranno distribuiti; I titolari dei biglietti saranno identificati dalle loro carte d’identità cinesi, passaporti e un controllo del riconoscimento facciale il 31 ottobre al gate. Ci sarà anche un controllo della temperatura al gate per impedire a chiunque possa essere malato di partecipare all’evento di persona.

A causa della pandemia COVID-19, il campionato mondiale di League of Legends è diventato uno dei pochi eventi internazionali su larga scala che si svolgeranno nel 2020. Questa è la prima volta che il campionato del mondo consente ai membri del pubblico dal vivo di partecipare all’evento dal vivo gratuito. Lo scalping è stato un problema serio nella vendita dei biglietti per gli Esport in passato. L’anno scorso, entrambe le comunità di League of Legends e Dota 2 hanno espresso frustrazione per la situazione dello scalping ai Worlds 2019 e a The International di Dota 2 .

Jarret Siegel, responsabile degli eventi di Esport di Riot Games, ha affermato: