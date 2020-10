Wolfenstein: la serie è in sconto, si festeggiano i 10 anni del franchise

Bethesda e MachineGames hanno spento le 10 candeline sulla torta del franchise FPS di Wolfenstein, arrivato al suo decimo anno di vita. I festeggiamenti però sono rivolti ai giocatori, che per tutto il mese di ottobre potranno acquistare su PlayStation 4, Xbox One, Nintedo Switch e PC i vari capitoli della serie a prezzi scontati (superando in alcuni casi il 50% di sconto).

Di seguito vi elenchiamo tutti i titoli di Wolfenstein a prezzo tagliato e le relative piattaforme:

Xbox: dal 13 al 20 ottobre

Steam: dall’8 al 12 ottobre

PlayStation: dal 30 settembre 2020 al 14 ottobre

PlayStation: dal 14 al 28 ottobre

Nintendo Switch: dal 10 al 17 ottobre

On this day in 2010, we joined the Bethesda family! It's been an amazing ten years and we can't wait to share more of our passion for creating games with all of our fans in the next decade! https://t.co/UrYlApaa9I pic.twitter.com/3b68Vu2czy

— machinegames (@machinegames) October 10, 2020