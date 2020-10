Xuan-Yuan Sword VII: uscirà il 29 ottobre per PS4 e PC

Xuan-Yuan Sword VII verrà lanciato per PlayStation 4 e PC tramite Steam il 29 ottobre, ha annunciato l’editore e sviluppatore Softstar Entertainment. Una data di uscita per la versione Xbox One è ancora da stabilire. Una demo è attualmente disponibile per PC tramite Steam.

Di seguito una panoramica del gioco:

Xuan-Yuan Sword VII è un gioco di ruolo d’azione in terza persona. La trama è radicata nella storia e nella mitologia cinese. I giocatori assumono il ruolo di Taishi Zhao, uno spadaccino calmo e affidabile che è stato accidentalmente coinvolto in un tragico destino. Per proteggere la sua amata famiglia, inizia un viaggio in questo regno caotico per scoprire la verità.



Di seguito le meccaniche del Gameplay: