Genshin Impact: record di incassi nelle prime settimane

Genshin Impact è diventato estremamente popolare sin dal suo lancio iniziale due settimane fa, offrendo ai giocatori su PC, PS4 e dispositivi mobile un’esperienza free-to-play. Il gioco ha avuto così tanto successo che ha già superato i 100 milioni di dollari nell’entrate. L’analista senior di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha condiviso alcune statistiche impressionanti sul titolo, incluso il fatto che si tratta della nuova IP di maggior successo dello sviluppatore cinese MiHoYo. Fin dai primi sguardi, le somiglianze visive tra Genshin Impact e The Legend of Zelda: Breath of Wild sono innegabili, ma il titolo è stato valutato migliore rispetto alla versione della Nintendo.

Il dettaglio più importante è il free-to-play di Genshin Impact, dove l’unica differenza è la scelta tra PC, PS4 o dispositivo mobile. Non tutti i giochi free-to-play hanno avuto successo e anche quelli che hanno successo non sempre generano entrate ai livelli del titolo della MiHoYo. Tra i punti forti ricordiamo la modalità Wish dove i giocatori sono disposti a spendere soldi veri o attraverso le gemme nella speranza di assicurarsi un personaggio a 5 stelle. Attraverso questo sistema è possibile ottenere in modo casuale un personaggio giocabile, ma potrebbe anche capitare un oggetto leggendario, tra cui spade, archi e quant’altro. Questi giochi noti come Gacha possono essere molto redditizi se il sistema funziona bene e, a quanto pare, come succede in Genshin Impact.

Genshin Impact has now grossed over $100m in less than two weeks.

China, Japan, Korea and the US are top markets for the F2P game.

Without a doubt the most successful launch for an original IP from a Chinese dev. https://t.co/WjOOpLa66V

