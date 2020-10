Rainbow Six Siege PG Nationals: il Winter Split sta arrivando

PG Esports, leader nell’organizzazione di eventi dedicati al gaming competitivo, conferma il rinnovo della partnership con Ubisoft e anticipa la nuova edizione invernale del Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PG Nationals 2020, l’esclusivo torneo dedicato a uno dei 10 videogame più seguiti in assoluto a livello internazionale dall’enorme community dell’esport e il quinto più visto su Twitch Italia, che prenderà il via il prossimo 13 ottobre 2020.

Con l’inizio di questa edizione, il formato della competizione cambia conferendo molta più rilevanza rispetto al passato al Winter Split, che ora è direttamente collegato allo Spring tramite un sistema a punti meritocratico che andrà a definire la Classifica Globale. I primi sei classificati accederanno ai Playoff Stagionali, che saranno organizzati in bracket a doppia eliminazione e culmineranno in uno scontro finale per l’accesso diretto alla Challenger League.