One Piece Pirate Warriors 4: arriva anche Kinemon!

Avendo a disposizione un universo narrativo sconfinato come quello creato da Eiichiro Oda, stracolmo di personaggi straordinari, divertenti, interessanti e approfonditi, Bandai Namco ha davvero gioco facile nel continuare ad arricchire il roster del suo One Piece Pirate Warriors 4, ampliando sempre di più il roster dei suoi combattenti.

Dopo l’arrivo di alcuni componenti della Generazione Peggiore, come Killer e Urouge, stavolta sarà un samurai a fare il suo esordio nel popolare picchiaduro dell’azienda giapponese: dopo l’annuncio di qualche giorno fa, infatti, sono arrivati i primi screenshot di Kinemon, l’ultimo personaggio scaricabile che si unirà al roster per diventare il cinquantesimo personaggio giocabile del titolo ispirato al manga di Oda.

Kinemon è un coraggioso samurai proveniente dal misterioso paese di Wano, un’isola profondamente ispirata al Giappone feudale, che combatte con la sua katana e utilizzando tecniche di fuoco. Inoltre, grazie al potere del suo Frutto del Diavolo, Kinemon può creare istantaneamente dei vestiti. Quando è comparso nella serie lo abbiamo visto dirigersi verso l’isola di Punk Hazard alla ricerca di suo figlio, Momonosuke. Qui, una volta incontrata la ciurma di Cappello di Paglia, il samurai ha deciso di unirsi a loro, e di accompagnarli per un po’ nella loro avventura. Ma ci sono così tanti misteri intorno a questo personaggio. Qual è il suo vero rapporto con Momonosuke? E perché Kinemon sembra avere una così profonda avversione per i draghi?

Scopritelo affrontado i più feroci nemici in One Piece Pirate Warriors 4: Kinemon è pronto a sfidare chiunque con la sua lama infuocata!

One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Siete pronti all’arrivo di Kinemon? Intanto date un’occhiata al suo design nella galleria qui sotto!