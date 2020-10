MTG 2020: Austin Bursavich è il vincitore

Le gran finali del Magic The Gathering 2020 (MTG 2020) sono state vinte dal giocatore professionista Austin Bursavich. Il campione del torneo è riuscito a primeggiare su Omnath, il quale stava dominando l’intera competizione. Una vera e propria sorpresa all’interno della scena competitiva del gioco di carte.

Infatti, Bursavich è dovuto risalire per tutto il bracket dei perdenti della MTG 2020, ma nonostante le difficoltà iniziali, si è dimostrato come il miglior partecipante del torneo. Il professionista ha guadagnato 25 mila dollari del montepremi totale di 250 mila. Sicuramente una performance encomiabile, che gli ha assicurato il premio in denaro ed il titolo di campione di Magic The Gathering.