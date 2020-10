Far Cry 2: disponibile la mod New Dunia

Far Cry 2 New Dunia, mod che migliora tecnicamente Far Cry 2 della Ubisoft è stata pubblicata dal modder dannyhl2. Questa mod Remastered offre una grafica migliorata, correzioni di bug, miglioramenti audio e anche al gameplay. Entrando in ulteriori dettagli, il titolo racchiude nuove texture, illuminazione realistica, acqua migliorata insieme agli effetti FX.

Presenta anche una grafica che permette di spingere il gioco al suo massimo. Poiché questa è una mod, non bisogna aspettarsi design di alta qualità. Far Cry 2 New Dunia ha anche una nuova mappatura della vita, una modalità Guarigione di emergenza e una modalità “Fondina“; include anche una serie di miglioramenti e modifiche al gameplay. Consente uccisioni furtive e migliora sia il movimento del giocatore che la resistenza ed aggiunge anche nemici e bocche da fuoco mai viste prima nella versione originaria. Puoi scaricare la nuova versione qui.