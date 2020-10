Doctor Who the Edge of Reality annunciato ufficialmente!

Siete pronti a salire di nuovo sul Tardis per un’avventura davvero unica nel suo genere? Bene, tenetevi forte perché, dopo le anticipazioni degli scorsi mesi, la notizia è ufficiale: Doctor Who the Edge of Reality è stato annunciato! Lo sviluppatore Maze Theory, con BBC Studios e Just Add Water hanno infatti comunicato che il videogioco, sequel di Doctor Who the Edge of Time del 2019, arriverà nella primavera del 2021.

Una notizia entusiasmante per tutti i fan dell’iconica serie britannica, giunta ormai alla sua dodicesima stagione (con la tredicesima già in programma, almeno nella nuova serie, mentre la serie classica era arrivata a quota ventisei), che potranno mettersi al fianco del Tredicesimo Dottore (Jodie Whittaker) e del Decimo (David Tennant) in una straordinaria avventura per salvare la realtà stessa, armati del fido cacciavite sonico.

Il nuovo titolo, secondo quanto rivelato dagli sviluppatori, reimmaginerà l’esperienza del suo predecessore, con nuovi mostri da affrontare (anche se non mancheranno i classici Dalek), nuovi mondi da esplorare, e un nuovo gameplay. Sarete capaci di fermare la minaccia che si espande nell’universo e che sta mettendo in pericolo la realtà stessa con dei terribili glitch temporali?

Annunciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, Doctor Who the Edge of Reality potrebbe presto sbarcare anche sulle console next-gen. Maze Theory ha infatti dichiarato che il titolo è stato progettato con in mente le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E dal momento che il prequel ha avuto anche una versione VR, perché non sperare che anche questo nuovo titolo possa approdare sui device di realtà virtuale?

Un annuncio elettrizzante che non potrà che entusiasmare i fan di questa storica serie, vero caposaldo della fantascienza.