Nvidia: bloccata la vendita della serie 30 sul sito ufficiale

Il ciclone che ha avvolto il lancio della celebre, e sfortunata, serie 30 di Nvidia pare non volersi fermare. Infatti, la corporazione ha appena interrotto l’acquisto delle schede grafiche sul proprio sito ufficiale a causa di alcune migliorie che dovranno essere apportate.

I lavori comprenderanno una protezione maggiore contro i bot ed altri tipi di programmi che possano peggiorare l’esperienza d’acquisto degli utenti, come già è accaduto in passato.

Proprio per questo motivo, soltanto BestBuy sarà l’unico fornitore di terze parti in grado di garantire un pre-order per le Nvidia RTX 3070 e 3080, che già in precedenza non hanno goduto di una pubblicazione fortunata.