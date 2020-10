Motive Studios ha “molti progetti non ancora annunciati”

Tra gli studi di sviluppo che dipendono dal gigante Electronic Arts, Motive Studios è sicuramente uno dei più giovani e attivi. Il developer ha esordito firmando la modalità campagna in Star Wars Battlefront 2, e ha recentemente festeggiato l’uscita del primo titolo interamente realizzato in proprio, Star Wars Squadrons (qui la nostra recensione), sempre ambientato nell’universo creato da George Lucas e che ha riscosso un grande successo.

A quanto pare questo sarà soltanto l’inizio per la software house, almeno stando a quanto rivelato in un recente aggiornamento del general manager della compagnia, Patrick Klaus, che ha rivelato come lo studio stia lavorando su alcuni progetti non ancora annunciati:

“Oltre a Star Wars Squadrons stiamo lavorando su alcuni progetti non annunciati. L’innovazione è difficile, ma anche eccitante e stimolante. Con questa nostra nuova missione, stiamo provando un sacco di cose e testando molte idee alle quali non potrete non affezionarvi, la ripetizione e la sperimentazione sono cose sane e la chiave per fare qualcosa di grande. Questo team è estremamente talentuoso, e tutti ci stiamo sforzando per realizzare giochi ambiziosi, che spingano un po’ più in là i confini di ciò che i giocatori si aspettano, adesso e nel prossimo futuro”



Possibile che questi nuovi progetti abbiano a che fare con i piani di EA di puntare fortissimo sulla licenza esclusiva di Star Wars? Forse Motive Studios sta già affrontando un nuovo titolo nel franchise? Bisogna ricordare infatti che Electronic Arts aveva dichiarato, la scorsa primavera, che Star Wars Fallen Order sarebbe stato il primo titolo di un nuovo franchise, ma sembra che lo sviluppo del sequel sia già cominciato in casa Respawn Entertainment.

Quali sono dunque i misteriosi progetti di Motive? Non possiamo far altro che aspettare per scoprirlo. Per quanto riguarda Star Wars Squadrons invece, sembra che, almeno per il momento, non sia previsto alcun DLC. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.