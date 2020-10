One Piece: ecco il nuovo potere di Luffy!

L’anime di One Piece sta procedendo spedito nella narrazione della saga di Wano, e l’ultimo episodio, il 945, ci ha messi di fronte al nuovo devastante potere di Monkey D. Luffy. Dopo la sconfitta subita per mano di Kaido, che lo ha abbattuto in un solo colpo, Cappello di Paglia è stato portato nella prigione di Udon, ma anche qui il nostro amato capitano è stato in grado di trovare qualcuno che potesse aiutarlo a diventare più forte.

Dopo essere stato incatenato nel Sumo Inferno infatti, Luffy ha conosciuto Hyogoro, un formidabile combattente che ha promesso di insegnargli a usare un nuovo tipo di Haki, simile a quello utilizzato nell’arcipelago Sabaody da Silvers Rayleigh per liberare la sirena Kayme dal suo collare esplosivo.

Luffy ha quindi iniziato un duro allenamento, mentre Hyogoro gli spiegava come canalizzare l’Haki dell’Armatura nel modo migliore. Ma è stata l’irruzione di Big Mom a fare la differenza. Dopo aver sconfitto Queen, uno dei tre comandanti della flotta di Kaido, l’imperatrice è entrata nel Sumo Inferno alla ricerca della zuppa di fagioli rossi, ma Luffy ha incutamente rivelato di averla mangiata tutta. Così, in preda a uno dei suoi accessi di rabbia, Big Mom ha scagliato Luffy e Hyogoro fuori dal Sumo Inferno, facendo scattare il conto alla rovescia dei loro collari esplosivi. E in quel momento, in preda alla disperazione per sé e per il suo maestro, Luffy è riuscito a padroneggiare la tecnica, con un risultato spettacolare.

Al termine dell’episodio infine Hyogoro si è rifiutato di fuggire da Big Mom, chiedendo a Luffy di salvarlo con la tecnica che aveva appena appreso. Riuscirà Cappello di Paglia a sfuggire alla furia dell’imperatrice pirata? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Intanto godetevi l’impresa del futuro Re dei Pirati nel video che trovate in fondo all’articolo!

Vi ricordiamo che il manga di One Piece è momentaneamente in pausa a causa delle condizioni di salute di Eiichiro Oda e il nuovo capitolo uscirà il prossimo 17 ottobre. L’anime procede invece molto spedito, ed è disponibile sul servizio streaming Crunchyroll.