Cleopatra: il nuovo film del duo Gal Gadot e Patty Jenkins

Il team di Wonder Woman Gal Gadot e la regista Patty Jenkins hanno firmato per il dramma storico Cleopatra. Questo non è il primo film incentrato sulla grande regina d’Egitto che è stato prodotto per Hollywood, da quando Claudette Colbert ed Elizabeth Taylor hanno interpretato il ruolo rispettivamente nel 1934 e nel 1963. Registi di alto profilo come David Fincher, Ang Lee e Denis Villeneuve sono stati incaricati di dirigere diversi film biografici sulla famosa regina, con A-listers come Angelina Jolie e Lady Gaga in lizza per il ruolo da protagonista.

Mentre i progressi su quei progetti di Cleopatra non sono ancora chiari, sembra che uno stia finalmente per prendere forma. Domenica, Deadline ha riferito che Gal Gadot e Patty Jenkins hanno ufficialmente firmato per Cleopatra. Inoltre, la sceneggiatrice di Shutter Island Laeta Kalogridis scriverà la sceneggiatura e fungerà da produttore esecutivo. Deadline ha dato la notizia che la Paramount Pictures ha vinto la guerra di offerte per il film. Lo studio apparentemente ha battuto Universal, Apple, Warner Bros. e Netflix.

Il rapporto di Deadline include anche una nota intrigante su come questo progetto è nato. Questo particolare progetto su Cleopatra è iniziato come un’idea di Gadot (le specifiche della trama non sono chiare al momento), che ha poi arruolato Kalogridis per ricercare e iniziare a dare forma alla storia. Gadot, Jenkins e il co-produttore Charles Roven di Atlas Films hanno partecipato a riunioni di presentazione basate su Zoom, con Kalogridis che apparentemente si è unito per presentare la storia ai potenziali acquirenti. L’accordo è stato chiuso con la Paramount e ora inizia il vero lavoro per Kalogridis. che deve iniziare a scrivere la sceneggiatura vera e propria. Oltre a Roven e Kalogridis, il team di produttori comprende Jenkins e Gadot e Jason Varsano, il suo partner di Pilot Wave Motion Pictures. Vi terremo aggiornato sui dettagli di Cleopatra man mano che si sviluppa. Nel frattempo, potete trovare in questo articolo le ultime notizie di Wonder Woman 1984.