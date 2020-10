Classifica italiana: Crash Bandicoot 4 debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 40 di questo 2020, dal 28 settembre al 4 ottobre. Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nella sua versione PlayStation 4, debutta sul gradino più alto del podio, mentre la controparte per Xbox One si piazza al sesto posto. Rispetto alla scorsa settimana, Super Mario 3D All-Stars (Switch) passa dal primo al terzo posto. Per la classifica PC, in prima posizione c’è NieR: Automata. Qui sotto potete vedere le top 10 della classifica italiana.

TOTALE

1 CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME PS4

2 STAR WARS: SQUADRONS PS4

3 SUPER MARIO 3D ALL-STARS SWITCH

4 MAFIA: DEFINITIVE EDITION PS4

5 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

6 CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME XBOX ONE

7 TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 PS4

8 THE CREW 2 PS4

9 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

10 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

CONSOLE

1 CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME PS4

2 STAR WARS: SQUADRONS PS4

3 SUPER MARIO 3D ALL-STARS SWITCH

4 MAFIA: DEFINITIVE EDITION PS4

5 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

6 CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME XBOX ONE

7 TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 PS4

8 THE CREW 2 PS4

9 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

10 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

PC

1 NIER: AUTOMATA

2 RED DEAD REDEMPTION 2

3 SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL’S DAUGHTER

4 MONSTER HUNTER: WORLD

5 STAR WARS: SQUADRONS

6 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

7 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

8 FINAL FANTASY XV SQUARE ENIX

9 THE SIMS 4 ELECTRONIC ARTS

10 BATTLEFIELD V ELECTRONIC ARTS