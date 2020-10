Razer Blade Stealth 13 comprenderà Intel Tiger Lake Core i7-1165G7

La celebre azienda leader nel settore della tecnologia, Razer, ha annunciato un upgrade la suo ultrabook da gaming Razer Blade Stealth 13. Infatti, a partire da oggi, quest’ultimo comprenderà la CPU Intel Tiger Lake Core i7-1165G7. Tuttavia, i modelli che dispongono della decima generazione saranno ancora disponibili.

Secondariamente, il display è ora un FHD OLED, con opzione touch e 60hz. In passato, lo schermo aveva le stesse feature ma la risoluzione era in 4K. Ovviamente, con il nuovo processore la velocità di clock è aumentata esponenzialmente. Siamo infatti passati a ben 4.7 Ghz, 0.8 in più rispetto alla scelta più datata.

Il resto dei materiali utilizzati resta lo stesso.