Octopath Traveler Champions of The Continent: pubblicato il trailer sulla storia di Arguste

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer incentrato sulla storia di Octopath Traveler Champions of the Continent, dal titolo “The One Who Attained Fame”.

In Octopath Traveler: Champions of the Continent si potrà scegliere tra tre storie, divise da personaggi che detengono “Ricchezza”, “Potere” e “Fama”. Il filmato pubblicato oggi riguarda “Colui che ha ottenuto la fama”, ovvero il commediografo Arguste. È doppiato da Daisuke Namikawa. La scorsa settimana era stato mostrato il trailer di Titus,“colui che ha ottenuto il potere”.

Il gioco uscirà per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play il 28 ottobre in Giappone. Ancora non si ha una certezza di una versione occidentale. Qui sotto il trailer.