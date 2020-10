Obi-Wan Kenobi: ecco quando inizieranno le riprese

Sembra che la produzione della serie su Obi-Wan Kenobi di Disney + sia tornata in pista. Durante il fine settimana, Ewan McGregor ha rivelato quando si prevedeva l’inizio delle riprese della serie spin-off di Star Wars. È passato un bel po’ da quando abbiamo avuto le ultime notizie riguardo alla serie di Obi-Wan Kenobi, il che rende la questa rivelazione di Ewan McGregor ancora più eccitante.

McGregor ha condiviso che le riprese della serie spinoff di Star Wars inizieranno a marzo 2021. L’attore ha confermato la data di inizio durante una video intervista con l’intervistatore Graham Norton per The Graham Norton Show (tramite Variety) sabato. Dopo che Norton ha aperto l’argomento alla discussione, McGregor gli ha detto:

“è la storia di Obi-Wan Kenobi, suppongo. Non ci sarò solo io, ma sicuramente ci sarà molto di me, il che è positivo. Inizieremo le riprese a marzo del prossimo anno.”



La produzione si era interrotta bruscamente a gennaio, già prima della pandemia di Covid-19. All’epoca, il cast e la troupe erano stati rimandati a casa dopo essersi riuniti ai Pinewood Studios di Londra, con la produzione che si interrompeva “a tempo indeterminato”. Si credeva che la chiusura fosse dovuta all‘insoddisfazione del capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy per la sceneggiatura. Solo pochi mesi dopo, è stato riferito che il produttore esecutivo di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, Joby Harold, era stato assunto per scrivere una nuova serie di sceneggiature dopo l’uscita di Hossein Amini dalla serie all’epoca della chiusura. Deborah Chow rimane in qualità di regista per la serie. Tuttavia, ancora un mistero per tutti noi è chi si unirà al protagonista Ewan McGregor nel cast della serie.

Vi terremo aggiornati su tutte le novità della serie Disney + man mano che il progetto si sviluppa. Nel frattempo, potete vedere l’intervista completa a McGregor durante il The Graham Norton Show per ottenere altri aggiornamenti riguardo a Star Wars.