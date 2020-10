Kill it With Fire: disponibile l’aggiornamento Omega Files

Nelle ultime ore tinyBuild Games e Casey Donnellan Games ha reso disponibile il primo aggiornamento di Kill it With Fire, particolare gioco in cui cacciare ragni in ogni modo possibile. The Omega Files, questo il nome dell’update, porta diverse novità: nuove attrezzature, una nuova variante di ragno, impostazioni speciali per aracnofobi, supporto per gamepad revisionato, più slot di salvataggio e i file Omega

Queste le novità attraverso la pagina Steam:

File Omega

Se hai già giocato a KIWF potresti aver scoperto alcune cartelle manilla casuali con il simbolo omega, l’ultima lettera dell’alfabeto greco. Bene, spero che ti ricordi dove li hai trovati perché ora puoi raccoglierli e leggerli per scoprire le risposte ad alcuni dei tanti misteri del gioco. Ad esempio: perché ci sono così tanti ragni? Dove sono tutte le persone? E qual è il problema con i bignè al formaggio?

Aspirapolvere

Quindi, parliamo dell’attrezzatura. Ci sono due nuove armi aggiunte nell’aggiornamento. Il primo è l’aspirapolvere. Puoi usare l’aspirapolvere per “aspirare” qualsiasi cosa in giro, inclusi i ragni. Quindi puoi cambiare la direzione degli aspirapolvere e sparare a tutto. Puoi trovare l’arma in “Domestic duties”, in modo abbastanza appropriato.

Drone

La seconda nuova arma è un drone telecomandato con una bomba legata ad esso. Mentre stai pilotando il drone, usa la sua telecamera termica per individuare i ragni, quindi piomba dentro e autodistruggiti. Il drone è disponibile in “Consequences”.

Opzioni per aracnofobi

Hai paura dei ragni? Se è così, ho buone notizie. Il gioco ora offre opzioni speciali per le persone con aracnofobia. Apri semplicemente il menu delle impostazioni (dal menu principale o nel gioco) e personalizza le opzioni a tuo piacimento. Puoi disabilitare gli “ragni spaventosi” per farli sembrare più insanguinati e meno simili a ragni, nonché disabilitare i loro effetti sonori, i suoni jumpscare e la musica inquietante. Fammi sapere se queste impostazioni hanno aiutato a divertirti con il gioco! Ci sono altre impostazioni che vorresti vedere? L’accessibilità è sempre una conversazione continua e questo è solo un primo passo!

Supplyder

Il prossimo è un nuovo tipo di ragno che mi piace chiamare il “supplyder” (rifornitore). È fondamentalmente un ragno con una cassa di rifornimento legata alla schiena. Quando si danneggia il ragno, la cassa si apre e fuoriescono le munizioni. Perfetto, eh? Inizierai a incontrare fornitori in “Domestic duties”, quindi tieni gli occhi aperti!

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto. Poi, se volete sapere cosa ne pensiamo di Kill it With Fire, vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione.