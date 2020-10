Yashahime Princess Half-Demon: ecco i poteri di Moroha

Dopo un esordio coi fiocchi, che si è meritato i complimenti di Rumiko Takahashi, il secondo episodio di Yashahime Princess Half-Demon ha cominciato a introdurre in modo più approfondito il nuovo trio di protagoniste della serie. Al di là del flashback sull’infazia di Towa e Setsuna, le figlie di Sesshomaru, e sull’evento che le ha divise per sempre, la puntata si è concentrata anche sul personaggio di Moroha, la figlia di Kagome e Inuyasha, che ci viene mostrata mentre combatte i demoni, da sola.

Non c’è traccia, infatti, dei suoi potenti genitori, ma Moroha (il cui design è stato realizzato dalla stessa Takahashi) ha comunque dimostrato di essere la loro degna erede, anche dal punto di vista dei poteri. La serie infatti ce la presenta come una consumata cacciatrice di demoni, nota come Beniyasha la Distruttrice di Terre, in grado di sconfiggere i suoi avversari grazie a un set di abilità che i fan di Inuyasha troveranno certamente familiare.

In primo luogo infatti, Moroha può scagliare le Frecce Sacre, proprio come Kagome, e potrebbe essere addirittura più potente della madre, mentre dal punto di vista fisico la ragazza sembra aver preso molto da Inuyasha: ha infatti una forza sovrumana e una grande resistenza, e inoltre riesce a maneggiare una lama mistica, la Kurikaramaru.

Insomma, la ragazza è davvero la degna figlia dei suoi genitori, anche dal punto di vista dei poteri. Ora non ci resta che continuare a seguire la serie per scoprire qualcosa di più anche delle figlie di Sesshomaru e capire dove questa avventura porterà le nostre nuove protagoniste.

Sequel del celebrato manga e anime Inuyasha, di Rumiko Takahashi, Yashahime Princess Half-Demon viene trasmesso in streaming in contemporanea con il Giappone da Crunchyroll.