Esplorazioni Pokemon: lo scontro leggendario di Goh

Esplorazioni Pokemon sarà anche l’undicesima stagione del franchise nato dalla fantasia di Satoshi Taijiri, ma il fascino dei Pokemon di prima generazione, si sa, è davvero imbattibile. E così, prima di introdurre il nuovo arco narrativo, e spostarsi così nella regione di Galar, la serie ci regala ancora qualche emozione.

Ash e Goh sono infatti nella regione di Kanto, che stanno utilizzando come base per il loro lavoro di ricercatori per il Centro del professor Cerasa, e hanno avuto modo di incontrare una delle creature più amate di sempre, il Pokemon Leggendario Zapdos. Anche se l’arrivo del Pokemon uccello elettrico era stato anticipato nella nuova opening dell’anime, è stato un momento emozionante.

Il primo a combattere Zapdos è stato Ash, con il suo fido Pikachu, ma il momento culminante dello scontro è arrivato quando è entrato in scena Goh, che ha fatto combattere in tandem Raboot e Flygon assestando alcuni colpi davvero efficaci e riuscendo persino a scagliare una Poke Ball su Zapdos al termine dell’episodio. Il Pokemon Leggendario si è comunque liberato, ma sicuramente si tratta solo del primo incontro, e Goh avrà la sua chance di rifarsi e di tentare di nuovo questa straordinaria cattura.

Pur essendo un allenatore Pokemon ancora alle prime armi, Goh ha dimostrato di essere davvero abile nel combattimento, e i fan hanno apprezzato la sua tenacia e le sue capacità. Mentre Esplorazioni Pokemon procede a grandi passi verso il suo primo arco narrativo di una certa rilevanza, dobbiamo aspettarci di vedere molte più battaglie di Goh.

Vi ricordiamo che la serie viene trasmessa in Italia sul canale K2. Siete pronti a godervi il ritorno di Zapdos?

We haven’t gotten to see many of Gou’s battles on screen so I do really like that we got to see him hold his own against a Zapdos. The Darkest Day arc is coming so seeing him battle such a powerful pokemon here will make Zamazenta partnering with him make more sense pic.twitter.com/LIB7pYdeR7

— 🎃 MimikSu 🎃 (@Aloladefender) October 9, 2020