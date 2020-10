The Outer Worlds 2 è entrato in fase di pre-produzione, secondo un rumor

The Outer Worlds è stato sicuramente uno dei titoli più interessanti offerti sul mercato, produzione disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4, dove sull’Xbox Game Pass è possibile scaricare l’opera videoludica gratuitamente. Ebbene, nel corso della giornata, sono arrivate diverse informazioni che vedono protagonista il sequel, anche se non è stato tutt’ora annunciato ufficialmente.

Secondo Daniel Ahmad, analista conosciuto nel settore dei videogiochi, ha condiviso in rete che The Outer Worlds 2 è entrato in fase di pre-produzione. Dato la natura della notizia, ci aspettiamo conferme ufficiali da Obsidian Entertainment nei giorni a venire.

Last I heard a new entry in the franchise is being explored, currently in pre-production.

Could change into something else ofc, but this is the current status. https://t.co/OGvfHjycNu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2020