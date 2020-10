Hunger Games: in arrivo un prequel molto più crudo

La creatrice di Hunger Games, Suzanne Collins, ha pubblicato un libro prequel nella serie all’inizio di quest’anno intitolato The Ballad of Songbirds and Snakes, incentrato sul decimo evento Hunger Games nella storia immaginaria della storia. Lionsgate, che ha prodotto i film originali di The Hunger Games, ha annunciato rapidamente un adattamento in lavorazione per l’ultimo libro di Collin. In un’intervista, la produttrice Nina Jacobson ha spiegato come l’imminente adattamento differirà dai precedenti film di Hunger Games.

“La storia è agli inizi, si svolgono in tempi molto diversi. Questo è il decimo Hunger Games rispetto al 75esimo di Catching Fire … Penso che gli H.G. siano considerevolmente meno sfarzosi di quanto diventino alla fine. Quindi Penso che sarà molto interessante vedere quello che erano e che sarà. E penso che vedere un personaggio di Capitol con un punto di vista che ti accompagna attraverso una buona parte della storia è qualcosa che noi non abbiamo mai fatto. Abbiamo avuto grandi personaggi di Capitol, ma li abbiamo visti davvero solo attraverso gli occhi del nostro protagonista del distretto, non abbiamo mai visto il mondo attraverso gli occhi di un personaggio di Capitol, specialmente Snow.”

La prima trilogia raccontava la storia di una società distopica distrutta dalla povertà e da un brutale sistema di caste sociali. Il cuore della storia ruota attorno ai titolari Hunger Games, un evento di sopravvivenza che si tiene ogni anno a cui i giovani dei vari distretti sono tenuti a partecipare selezionando un campione per ogni distretto che prenda parte ai giochi.

Mentre l’eroina della serie originale era Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, il libro prequel si concentra sul personaggio di Coriolanus Snow, che ai tempi del decimo Hunger Games era il mentore del tributo del Distretto 12 , Lucy Gray Baird, molto prima di diventare presidente Snow, il cattivo principale della storia di Katniss. Secondo Jacobson, il fatto che il film prequel si svolga nella stessa realtà dei primi film renderà il mondo più ricco da esplorare.