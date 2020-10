Pikmin 3 Deluxe: pubblicati 4 nuovi spot

Oggi Nintendo ha rilasciato una nuova serie di spot pubblicitari di Pikmin 3 Deluxe versione migliorata del titolo uscito originariamente su Wii U nel 2013.

I brevi trailer provengono dal Giappone e ne sono stati rilasciati quattro, di trenta secondi l’uno, in cui si mostra in tutto e per tutto la carineria dei protagonisti. Lasciandovi agli spot qui sotto, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 30 ottobre su Nintendo Switch; se volete, potete dare una letta al nostro provato.

Queste le novità che verranno introdotte in Pikmin 3 Deluxe, come fa sapere il Nintendo e-shop:

Gioca in due : affronta la storia principale con un altro giocatore sulla stessa console!

: affronta la storia principale con un altro giocatore sulla stessa console! Nuove avventure : parti da solo o fai squadra con un amico per affrontare un prologo e un epilogo tutti nuovi, che hanno come protagonisti gli eroi di Pikmin e Pikmin 2, Olimar e Louie!

: parti da solo o fai squadra con un amico per affrontare un prologo e un epilogo tutti nuovi, che hanno come protagonisti gli eroi di Pikmin e Pikmin 2, Olimar e Louie! Miglioramenti dell’esperienza di gioco : rendi ancora più divertenti le tue avventure con un sistema di agganciamento dei bersagli migliorato, modifiche al bilanciamento dei nemici, indizi opzionali e altro ancora.

: rendi ancora più divertenti le tue avventure con un sistema di agganciamento dei bersagli migliorato, modifiche al bilanciamento dei nemici, indizi opzionali e altro ancora. Piklopedia: sblocca le descrizioni scritte dai personaggi e scopri le loro osservazioni personali sulle creature che incontri.

Mentre questa è una breve descrizione del gioco:

Controlla una truppa di minuscole creature ed esplora un pianeta ostile sfruttando sapientemente un mix di azione e strategia. Vai a caccia di preziose risorse, risolvi rompicapi e affronta potenti creature usando le abilità uniche dei vari tipi di Pikmin mentre ti fai strada tra i variegati scenari del gioco. Ad aspettarti troverai un mondo ricco di sorprese!