Talon Esports raccoglie 2 milioni di dollari di investimenti

Talon Esports, organizzazione di Esport con sede a Hong Kong , ha annunciato di aver completato un round di finanziamento seed da 2 milioni di dollari condotto dal Korean Hana Digital Transformation Fund.

Altri investitori che hanno partecipato all’investimento includono Widus Strategic Investments, New Wave Esports Corporation, Sprout Investments, EMC Capital, Animoca Brands, la famiglia Gavekal, Sean Hung, il fondatore di United Esports Felix LaHaye e vari family office e privati.

L’organizzazione, fondata nel 2017 da Sean Zhang e Jarrold Tham, ha rivelato che utilizzerà i proventi degli investimenti per finanziare la sua espansione in nuovi paesi e titoli di gioco, nonché per esplorare opportunità di stile di vita e moda.

La squadra dell’organizzazione League of Legends ha firmato una partnership con la squadra di calcio francese Paris Saint-Germain Football Club prima del Summer Split 2020 della Pacific Championship Series (PCS) e ribattezzata PSG Talon.

Dopo l’annuncio del genitore di Rogue ReKTGlobal del suo investimento di 35 milioni di dollari , Talon Esports è la seconda organizzazione di Esport attualmente in competizione nel campionato mondiale League of Legends di Riot Games ad annunciare un round di finanziamento.