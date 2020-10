Riot Games lancia i server VALORANT in Medio Oriente

Riot Games ha annunciato che il 14 ottobre VALORANT si espanderà in Medio Oriente con il lancio di server dedicati e il supporto in lingua araba per lo sparatutto tattico in prima persona multiplayer 5v5. Questi nuovi server saranno ospitati in Bahrain e il supporto per la lingua araba diventerà disponibile universalmente in tutto il mondo.

Quando i server verranno lanciati, i giocatori potranno anche vedere il gameplay di uno degli agenti in arabo ei giocatori di tutto il mondo riceveranno uno speciale oggetto di gioco in commemorazione.

La mappa più recente di VALORANT “Icebox” verrà rilasciata il 14 ottobre, ma sarà classificata come mappa da competizione non classificata fino al 27 ottobre. Poi il 27 ottobre, VALORANT vedrà la sua ultima aggiunta di eroe in “Skye”. È un’agente australiana con poteri soprannaturali con la capacità di evocare compagni animali.

Con Riot che ha già dichiarato di avere in programma di rendere VALORANT più coinvolgente per i giocatori nella regione MENA, la società sta “anche esplorando modi per migliorare l’esperienza del giocatore per il mercato del Nord Africa e del Levante”.

Riot sta anche cercando di coinvolgere la regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) nella roadmap globale degli Esport. A partire da ottobre, Riot ha in programma di annunciare il primo torneo di Esport regionale ufficiale chiamato “First Strike”, che si terrà a novembre.