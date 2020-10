Xbox Series X: trapelato unboxing a un mese dall’uscita

Siamo a ormai un mese dall’uscita ufficiale della nuova ammiraglia targata Microsoft, Xbox Series X. Fino ad ora abbiamo potuto osservare varie nuove feature della console next-gen, come il Quick Resume, Ray-tracing e altro ancora. Da un po’ di tempo a questa parte, la console è arrivata in varie redazioni le quali hanno provveduto a parlarne il più possibile, per quanto fosse loro permesso di far girare solo titoli retrocompatibili ma, online, trapela ora un unboxing.

Daniel Ahmad, tramite Twitter, ha postato una foto in cui si possono chiaramente vedere numerose scatole della Series X appena arrivate nel magazzino per esser poi vendute dal 10 novembre ma, fin qui tutto nella norma. Finché non ci si è imbattuti in un video che mostra qualcuno fare l’unboxing della console Microsoft.

Il tavolo su cui viene fatta “l’operazione” d’apertura sembra piuttosto attrezzato, potrebbe addirittura trattarsi di qualche streamer, vista anche la qualità più o meno decente dell’illuminazione. Ora come ora, il video in questione è ancora online (potete trovarlo in calce alla notizia) e potrebbe esserci la possibilità che non ci rimanga ancora a lungo. Comunque, si può notare l’imballaggio della Xbox Series X, con tanto di istruzioni, cavi, controller con “tanto” di batterie. Avete visto l’ultimo spot ufficiale per la next-gen di casa Microsoft?