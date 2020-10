The Mandalorian: pubblicati nuovi poster della seconda stagione

Disney e Lucasfilm hanno svelato quattro poster dei personaggi principali della seconda stagione di The Mandalorian per suscitare ulteriore entusiasmo per la prossima stagione, ma a quanto pare sono anche appropriati per Halloween. I poster sono un mix tra illustrazioni disegnate a mano e fotografie pesantemente ritoccate, risultando quindi un’immagine un po’ strana, ma non per questo meno eccitante.

Questi poster sono l’ennesimo promemoria del fatto che mentre la maggior parte dei film in uscita hanno bypassato completamente il 2020, The Mandalorian Season 2 rimane uno degli eventi di intrattenimento più attesi dei prossimi due mesi. Secondo la sinossi ufficiale, la seconda stagione della serie live-action di Star Wars vede The Mandalorian (Pedro Pascal) e The Child continuare il loro viaggio mentre affrontano nemici e radunano alleati, facendosi strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il collasso dell’Impero Galattico.

Sembra che potremmo trovarci in una trama un po’ più complessa nella stagione 2 rispetto a quella della stagione 1, che essenzialmente era solo Mando che proteggeva Baby Yoda per un’intera stagione (non che molti si siano lamentati). Jon Favreau è ancora una volta lo showrunner della seconda stagione, e ancora una volta ha scritto la maggior parte degli episodi lui stesso.

Oltre a The Mandalorian e The Child, questi poster hanno messo sotto i riflettori anche altri due personaggi importanti, il leader della gilda di cacciatori di taglie interpretato da Carl Weathers, Greef Karga, e l’ex soldato ribelle impersonato da Gina Carano, Cara Dune, che si sono uniti alla causa insieme a Mando e dovrebbero essere solidi alleati da questo momento in avanti.

Potete dare un’occhiata ai poster della seconda stagione di The Mandalorian nella galleria qui in basso. La nuova stagione di The Mandalorian sarà presentata in anteprima su Disney + il 30 ottobre con nuovi episodi in uscita settimanalmente ogni venerdì.