Among Us: cambiamenti per la versione beta con l’ultima patch

InnerSloth, team di sviluppo di tre persone dietro l’IP di successo che sta spopolando in ogni dove, Among Us, ha recentemente aggiornato il proprio titolo in versione beta, la quale è attualmente disponibile solo su PC.

Dopo aver annunciato la fine dello sviluppo di un sequel dopo solo un mese dall’annuncio, InnerSloth ha affermato di volersi concentrare maggiormente sull’attuale titolo, aggiornandolo di volta in volta migliorandolo, vista la mole di problemi e, al momento, è proprio ciò che sta facendo.

Non vi è stato alcun patchlog ufficiale per l’ultimo update rilasciato durante lo scorso weekend ma la community, piuttosto attiva, ha subito cercato di scavare tra le varie informazioni, scoprendo effettivamente i cambiamenti apportati.

Attack of the Fanboy ha scritto per intero tutti i cambiamenti notati e, tra questi, vi sono note sulle decisioni di gruppo. Nello specifico, ora si può votare nell’anonimato, aggiungendo così uno strato extra di tattica quando si cercano gli impostori. La Task Bar è stata aggiornata per contenere tre opzioni, ovvero sarà possibile scegliere quando farla apparire.

Infine, InnerSloth sta continuando il proprio lavoro di rifinitura anche per quanto riguarda l’accessibilità, rendendo più semplice il task del cablaggio per gli utenti daltonici. Come già detto sopra, l’aggiornamento è ora disponibile per la versione PC di Among Us e sarà disponibile su iOS e Android solo quando sarà ufficialmente pubblicata la versione finale del titolo.