DIRT 5: ambientazioni sbalorditive nel nuovo gameplay su Xbox Series X

DIRT 5 della Codemasters è sicuramente uno dei titoli attualmente più interessanti per la next-gen, in particolare per il gameplay a 120 fps che dovrebbe essere sinonimo di pura fluidità. Grazie ad alcuni nuovi spezzoni di gameplay da parte di GameSpot, possiamo farci una più chiara idea dei miglioramenti qualitativi del titolo mentre gira su Xbox Series X. Nel video è inoltre possibile vedere il drifting su ghiaccio e il rally sulla neve.

Le opzioni chiave per la grafica sono Image Quality (Qualità d’immagine) e Frame Rate. La prima, ovviamente, offrirà la migliore resa grafica possibile in 4K e 60fps, sebbene il frame rate tenda a fare i capricci, di tanto in tanto, quando ci sono molte macchine a schermo. La seconda possibilità è quella che offre un minor impatto visivo ma garantendo i 120 FPS ad una risoluzione più bassa del 4K ma più alta della 1080p.

In generale, DIRT 5 rende molto bene e sicuramente si sta portando avanti per quella che potrebbe essere un’ottima partenza quando verrà pubblicato come titolo di lancio, assieme alle console next-gen, tra un mese. Vi ricordiamo in particolare che uscirà su Xbox One, PC, PlayStation 4 e Xbox Series X il 10 novembre, il 12 novembre su PlayStatation 5. Intanto, potete gustarvi un altro gameplay della modalità Rally Raid in Cina.