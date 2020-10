Bravely Default 2: presto nuove informazioni

Ormai lontani dal gameplay pubblicato mesi fa, Bravely Default 2 sta finalmente per tornare sulla scena videoludica. Così fa capire un messaggio pubblicato sull’account ufficiale Twitter del titolo, il quale annuncia che, nel “futuro prossimo”, ci saranno nuove informazioni sul sequel del premiato gioco.

Queste sono sicuramente ottime notizie, visto anche l’annuncio, sempre da parte dell’account ufficiale Twitter, dell’entrata nella fase finale dello sviluppo. Purtroppo però, non è tutto oro quel che luccica. Infatti, assieme al messaggio relativo alla fase dello sviluppo, anche le brutte notizie hanno fatto capolino agli occhi dei giocatori della serie su mobile, il capitolo Bravely Default Fairy’s Effect, avvisando loro che il servizio sarebbe terminato il 31 agosto di quest’anno.

Tornando però sulle buone notizie recenti, si tratta forse dell’annuncio della data d’uscita precisa per Bravely Default 2? Ricordiamo che il titolo è previsto, al momento, per quest’anno e Square Enix non ha ancora moltissimo tempo prima che termini. Ovviamente, GamesVillage vi terrà al corrente, ricordandovi che l’opera è attesa su Nintendo Swtich.