NACON annuncia la gamma di accessori pronti per Xbox

NACON è pronta a farsi avanti sul mercato tech e videoludico con una nuova linea di prodotti interamente dedicati alla console targata Microsoft, Xbox. Una serie di accessori sono stati svelati dal publisher francese, controller per sfruttare gli smartphone uniti all’Xbox Game Pass Ultimate e xCloud, e pad custom per Xbox One e la nuova generazione Xbox Series X e S.

L’ MG-X di NACON permette agli appassionati Xbox di godere di un’esperienza di gioco ottimale tramite i loro smartphone. Il controller, creato appositamente per questo scopo, include supporti regolabili che possono ospitare in modo sicuro qualsiasi smartphone Android fino a 6.7 pollici. Lo smartphone si collega al controller in modalità wireless con una durabilità di 20 ore. Per un’esperienza più vicina a quella offerta dai controller tradizionali, i giocatori potranno scegliere l‘MG-X Pro. Con le sue due maniglie e la forma tradizionale del controller, offre comfort e robustezza per godere appieno dei migliori giochi per smartphone.

Dall’altro lato, il gigante dell’industria non vuole lasciare indietro i giocatori console, i quali potranno scegliere tra due prodotti diversi da usare sulle proprie Xbox One o Xbox Series X e S. Parliamo dei prodotti Revolution X e Pro Compact. La famiglia di controller Revolution si sta espandendo e accoglie il suo primissimo modello progettato per Xbox. Completamente personalizzabile e ottimizzato per il gioco competitivo su console. Include un software completo per la creazione di profili, una custodia per il trasporto, accessori per stick e pesetti aggiuntivi.

I videogiocatori ameranno le numerose opzioni di personalizzazione disponibili del Controller Pro Compact di NACON. Con tali controller, gli utenti potranno scegliere una modalità di gioco standard o avanzata grazie all’app dedicata disponibile per console e PC. Il Pro Compact si rifà ai modelli dei controller professionali, portando con sé pulsanti programmabili, impostazioni degli stick e regolazione della sensibilità dei grilletti. La gamma NACON di MG-X e Revolution X unito a Pro Compact saranno disponibili all’inizio del prossimo anno. Intanto, qui sotto potrete ammirare delle immagini dei prodotti mentre qui potrete trovare più informazioni.